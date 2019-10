Les negligències van provocar un de cada quatre focs

08.10.2019 | 04:00

Les males pràctiques al bosc continuen sent el principal detonant dels incendis a Catalunya. Aquesta campanya, un de cada quatre focs va tenir com a origen les cremes de restolls, les fogueres, el llançament de petards o els abocaments. La segona causa d'incendi són els accidents (18%) i els intencionats suposen un 12 per cent del total. Són minoria, però la seva capacitat de devastació és superior per la intencionalitat de l'acció.El ...