08.10.2019 | 04:00

L'alcalde, Jordi Ballart, va donar ahir la benvinguda als assistents a la jornada "Pedagogia, gèneres i infància. L'acompanyament de la diversitat de gènere en la infància des d'una perspectiva no essencialista", celebrada a l'Escola Joan XXIII. La jornada va ser concebuda com espai formatiu i de debat per a professionals, "on reflexionar entorn els reptes de la diversitat de gènere en la infantesa, posant al centre l'acompanyament a la ...