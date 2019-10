Xavi Matilla, nou arquitecte en cap de Barcelona

08.10.2019 | 04:00

El candidat de Terrassa en Comú a l'alcaldia de la ciutat, Xavier Matilla, ha estat nomenat arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona. El govern d'Ada Colau ha fitxat al dirigent egarenc, que ocuparà la nova gerència de l'arquitecte en cap i serà també el gerent de l'Institut Municipal de Paisatge Urbà i Qualitat de Vida. Matilla, que a les darreres muncipals va perdre amb Terrassa en Comú els 6 regidors que tenia la formació, torna ara a l'àmbit municipal com a tècnic i càrrec de confiança. L'arquitecte assumirà la planificació estratègica de la ciutat de Barcelona en matèria d'urbanisme, ecologia, emergència climàtica i mobilitat.

Xavier Matilla és llicenciat en arquitectura per la UPC. Treballa com a professor associat i dóna classes al Màster Metròpoli de l'ERMB-UAB.