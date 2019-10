La regidora Meritxell Lluís, número 2 al Senat per JxCat

07.10.2019 | 12:45

La regidora egarenca Meritxell Lluís anirà de número 2 de JxCat al Senat per Barcelona. El Consell Nacional del PDeCAT ha avalat aquest dissabte la configuració de les llistes de cara a les eleccions generals del pròxim 10 de novembre.

La portaveu del grup municipal de Junts per Terrassa (JxT) repetirà al Senat, anirà de número 2 per Barcelona. Lluís ha assegurat que "Junts per Catalunya representa la unitat i transversalitat que necessita Catalunya per l'excepcionalitat del moment". Les raons per anar a Madrid, segons Lluís, són moltes, "més de 155 raons", però les resumeix en tres. Per una banda, "defensar els drets civils dels presos i exiliats, de tots els ciutadans de Catalunya, els que estan perseguits per l'1-O i els que els veuen negats per tants altres motius". D'altra banda, "defensar el mandat i l'esperit de l'1-O" i, per últim, "defensar l'interès general de Catalunya".