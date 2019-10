Vuit mil signatures per demanar la gratuïtat del pàrquing de l'Hospital

Laura Mangas

05.10.2019 | 04:00

La petició perquè el pàrquing de l'Hospital de Terrassa esdevingui gratuït ha arribat gairebé a les vuit mil signatures (ahir tenia 7.936 adhesions) a la plataforma Change.org. La seva impulsora, Luisa Ordoñez, ha reactivat la iniciativa perquè considera que les tarifes, tot i que s'han anat modificant aquests anys, són "abusius", tenint en compte que "ningú no va a l'Hospital per gust".Luisa va obrir aquesta petició per primer cop el 2016, després que un familiar passés per una malaltia que ...