Problemes per cobrir les baixes al servei de cardiologia de Mútua

Laura Hernández

05.10.2019 | 04:00

El servei de Cardiologia de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa té problemes per cobrir les vacants registrades a la unitat, on les baixes mèdiques i per sobrecàrrega de feina han minvat la plantilla els darrers mesos. L'entitat té convocades quatre places de metge especialista en cardiologia per l'àmbit assistencial que de moment no s'han pogut cobrir per "les poquíssimes sol·licituds rebudes que no s'adeqüen al perfil requerit", afirmen des del centre sanitari.La Cardiologia de Mútua ...