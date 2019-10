La PDSP alerta del temps d'espera

05.10.2019 | 04:00

Fa uns dies la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública (PDSP) de Terrassa feia un comunicat on es preguntava "què passa amb cardiologia a MútuaTerrassa?". El col·lectiu denunciava les baixes al servei, un problema que atribueix a "la manca de planificació", les "càrregues de treball i també els sous". L'entitat recorda que a Terrassa "els temps d'espera a Mútua dupliquen i tripliquen la mitja catalana". Els pacients esperen 66 dies per una primera visita amb el cardiòleg a MútuaTerrassa, segons les dades de CATSalut del mes d'agost. Per una ecocardiografia, l'espera és d'onze mesos. La PDSP denuncia que les llistes d'espera "no corresponen en absolut a la realitat" i reclama a Salut que "controli" als seus proveïdors perquè compleixin els estàndards "de qualitat i temps".