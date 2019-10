Passió per les matemàtiques i la novel·la negra

05.10.2019 | 04:00

Francesc Torres (Eivissa, 1962) és catedràtic i enginyer de Telecomunicació (1988) per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la UPC, on desenvolupa docència i recerca en l'àmbit de les radiocomunicacions i l'observació de la Terrassa. Al mes de desembre de 2017 va pendre possessió del càrrec de rector per un primer mandat de quatre anys. Abans d'incorporar-se a la UPC, va estar a l'Agència Europea de l'Espai a Holanda. Explica que va triar aquesta carrera perquè li agradaven les matemàtiques i la física aplicada. A la tauleta de nit hi té "Sapiens", un assaig de la humanitat, i novel·la negra.