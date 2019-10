Paella solidària de l'ONG Jambakasala per finançar una escola a Gàmbia

05.10.2019 | 04:00

Avui, a partir de les 12 hores, tindrà lloc a la Masia Els Bellots la tercera edició de la Jambakoa, diada solidària organitzada per l'ONG Jambakasala. Hi haurà variada oferta musical, paella i activitats per a infants. El preu és de 10 euros, que es destinaran a construir una escola a Gàmbia. La festa obrirà les seves portes a les 12 hores amb Malalts de Reggae i Mohi Lee. A les 16 agafarà el relleu El Plan de Alberto i a les 17 serà el torn de les cançons d'El Biri, regidor. A partir de les 18 hores la festa continuarà amb Sista & Punk. La paella la cuinarà Noel Duque, tinent d'alcalde.