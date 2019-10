Josep Rull tornarà a encapçalar la llista de JxCAT per Tarragona

Redacció

05.10.2019 | 04:00

El exconseller Josep Rull, en presó preventiva per la causa oberta al Procés, encapçalarà la llista de Tarragona de Junts per Catalunya a les eleccions generals del 10 de novembre. El polític terrassenc repeteix així com a candidat al Congrés dels Diputats per la circumscripció tarragonina. A les eleccions del 28 d'Abril, ja va ser primer de la llista de la formació pos convergent, formant tàndem amb l'exalcalde de Tortosa ...