Conduïa sense punts al carnet i després de consumir cocaïna i THC

05.10.2019 | 04:00

La Policia Municipal va denunciar ahir un conductor que circulava amb el carnet sense punts i va donar positiu en drogues. A l'1.10 de la matinada, una dotació de la Policia Municipal va aturar un vehicle a la carretera de Martorell, a l'alçada del carrer de Galileu. Els agents van identificar el conductor, que circulava sense els punts del seu permís de conduir tipus B, i van comprovar que el vehicle no tenia contractada l'assegurança obligatòria, motiu pel qual va ser immobilitzat a la via pública. La persona denunciada va ser traslladada a Prefectura, on se li va realitzat la prova de drogotest, en la qual ha va donar resultat positiu en cocaïna i THC, el principi actiu del cànnabis. Durant la mateixa actuació, a l'acompanyant que viatjava al vehicle se li va intervenir un gram de marihuana i se'l va denunciar per això.