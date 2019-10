Com valora la situació de la universitat pública?

Debat

Laura Massallé

05.10.2019 | 04:00

Es rectors de les universitats públiques catalanes demanen un millor finançament. Alerten que la situació del sistema universitat públic és crítica i que la desinversió pública en universitat i en recerca a Catalunya en els darrers anys comença a afectar el funcionament ordinari i els resultats de l'activitat universitària. En paral·lel, molts estudiants demanen una rebaixa de les taxes universitàries. La majoria dels alumnes del campus de la UPC a Terrassa entrevistats aquesta setmana opina que "estudiar en una universitat pública catalana és car". "L'escola pública és assequible per a tothom però la universitat pública, no", comenta una de les noies preguntades. "L'Administració hi hauria de dedicar més recursos i oferir més ajudes i beques per als estudiants", diu un altre noi. "És cert que paguem molt menys que els estudiants d'universitats privades però tot i això són molts diners", comenta un altre. Tot i que molts estan contents amb els serveis que els ofereix la UPC i les seves instal·lacions, altres demanen millores, sobretot en els laboratoris i quant als sistemes de climatització.

Dotze estudiants de la UPC opinen sobre el finançament de la universitat a Catalunya i les instal·lacions i els serveis del Campus de Terrassa

Martí Gabarró Solano

Estudiant del grau en Eginyieria Mecànica, 18 anys

"Els graus són molt cars. Suposo que si l'administració dediqués més recursos a la universitat, seria millor. És cert que paguem molt menys que els estudiants d'universitats privades però tot i això són molts diners. No obstant això, penso que els serveis que ofereix la universitat estan bé. Jo vaig decidir estudiar a Terrassa perquè soc d'aquí i l'escola em quedava a prop de casa."

Paulino Gil Mora

Estudiant del màster en Enginyeria Aeronàutica, 21 anys

"Quant al Campus de la UPC a Terrassa, penso que s'haurien de millorar les instal·lacions en alguns edificis. És una vergonya que en algunes aules de l'Eseiaat, una escola d'enginyeria, no hi hagi endolls per poder connectar els ordinadors portàtils. La UPC té diversos campus i penso que alguns estan millor que altres però la relació qualitat/preu és millor que en altres països."

David Beurnio Güell

Estudiant del grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, 18 anys

"Jo crec que estudiar en una universitat pública catalana és car si ho comparem amb la resta de l'estat. Penso que l'Administració hi hauria de dedicar més recursos i oferir més ajudes i beques per als estudiants. D'altra banda, de moment, l'estat de les instal·lacions de la UPC a Terrassa em sembla correcte. Jo vaig decidir estudiar aquí perquè és l'única universitat catalana on s'imparteix el meu grau. He llogat un pis i faig vida a Terrassa."

Nadia Fischer Carles

Estudiant de la Fase Inicial dels graus d'Enginyeria Industrial, 18 anys

"Jo considero que la universitat pública a Catalunya és molt cara però almenys les instal·lacions de la UPC estan molt bé i els serveis que ofereix la universitat també. He decidit estudiar a Terrassa perquè és l'únic lloc on fan el doble grau en Enginyeria Electrònica i Mecànica, que és el que vull fer. Visc aquí però no faig gaire vida a Terrassa."

Josep Vidal Pérez

Estudiant del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, 19 anys

"Jo l'únic que conec és el que paguem els estudiants. Són uns 1.500 euros per quadrimestre i si no tens cap bonificació, acabes pagant una barbaritat per estudiar. A l'estiu passem molta calor a les aules i a l'hivern, fred. Jo vaig decidir estudiar aquí perquè soc de Terrassa."

Ivet Sala Samarra

Estudiant del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, 19 anys

"El que paguem és una mica exagerat. L'escola pública és assequible per a tothom però la universitat pública, no. Les instal·lacions no estan malament però fan falta més serveis i pel que paguem, els professors podrien posar-hi més ganes."

Maria Maiques Garcia

Estudiant del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, 19 anys

"La situació no és la millor. Paguem moltíssim i per a la gent que no disposa de gaires recursos econòmics és difícil plantejar-se estudiar a la universitat. S'hauria de dotar de més finançament a les universitats. No valoro malament els serveis que ofereix la UPC a Terrassa però podrien ser millors."

Miquel Altadill Llasat

Estudiant del màster en Enginyeria de Vehicles Aeroespacials, 21 anys

"Hi ha estudiants d'altres universitats espanyoles que paguen molt menys que nosaltres. Això no em sembla just. Tinc entès que en altres llocs paguen a la gent per estudiar; és el que haurien d'acabar fent aquí. Terrassa, per dir-se Terrassa Ciutat Universitària, deixa molt a desitjar."

Pau Costa Graell

Estudiant del grau en Enginyeria Mecànica, 18 anys

"No hi entenc gaire però suposo que amb una millor organització es podrien treure més beneficis per als estudiants i els professors. La universitat és cara. Quan passes d'una escola pública a una universitat pública es nota en la butxaca. No obstant això, valoro molt bé els serveis que ofereix el Campus de la UPC a Terrassa. Les instal·lacions són una mica antigues però entenc que remodelar-ho tot és molt car."

Pere Canals Nevado

Estudiant d'Enginyeria Industrial, 19 anys

"El material de laboratori és bastant antic i fem pràctiques que ja es feien fa molts anys, sense tenir en compte l'evolució tecnològica. El preu del crèdit em sembla prou bé, comparant-lo amb el d'altres universitats. Vaig decidir estudiar aquí per proximitat. Soc de Caldes de Montbui i l'any passat anava i venia cada dia. Ara visc a Terrassa però no hi faig gaire vida."

Oriol Contreras Pérez

Estudiant del grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, 20 anys

"Els laboratoris estan mancats una mica de material nou però la universitat intenta donar bastants serveis (biblioteca, gimnàs...). Està prou bé, veient el panorama actual. El preu també és raonable."

Iván Pretel Rodríguez

Estudiant del grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, 22 anys

"La matrícula és una mica cara però els serveis que ofereix la universitat estan bé. L'estat de les instal·lacions és correcte però potser caldria alguna millora, sobretot quant a sistemes de climatització. Jo no faig gaire vida a Terrassa."