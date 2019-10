El barri virtual, directe des de Silicon Valley

05.10.2019 | 04:00

Nextdoor va arribar a Espanya el setembre de 2018 i en aquell moment ja hi havia 20 mil persones amb l'app descarregada. La nova xarxa social va ser fundada l'any 2010 a Silicon Valley i avui connecta a desenes de milions de veïns a tot el món. Opera a més de 200 mil veïnats als EEUU i a Europa, on va començar la seva expansió el 2016 a països com a Regne Unit, Holanda i Alemanya.L'app americana no és l'única que connecta els veïns. ...