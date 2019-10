El TC estudiarà la suspensió com a diputats de Rull, Sànchez i Turull

EFE

04.10.2019 | 11:29

El Tribunal Constitucional estudiarà la suspensió com a diputats de tres acusats en el cas "procés", el terrassenc Josep Rull, Jordi Sànchez i Jordi Turull, si bé ha rebutjat suspendre les resolucions de la Mesa del Congrés amb les quals es va acordar aquesta mesura al no apreciar la urgència excepcional necessària.

El ple del tribunal de garanties ha admès a tràmit els recursos dels tres acusats -que es troben en presó preventiva a l'espera de la sentència del "procés"- contra els acords de la Mesa del Congrés del passat 24 de maig i 11 de juny que van acordar la seva suspensió com a diputats, segons informa el TC. Els tres diputats suspesos de Junts per Catalunya també van sol·licitar suspendre aquests acords, si bé el Constitucional ha rebutjat la seva petició al no contemplar la urgència excepcional necessària, per la qual cosa ha acordat obrir una peça separada i concedir un termini de tres dies a la Fiscalia i als recurrents perquè presentin al·legacions.

Per admetre a tràmit els recursos de Rull, Sànchez i Turull, els magistrats del Constitucional han estimat que concorre "una especial transcendència constitucional perquè planteja un problema o afecta a una faceta d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina" en el tribunal i perquè "l'assumpte transcendeix del cas concret perquè podia tenir unes conseqüències polítiques generals".