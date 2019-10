El 2020 un protocol farà front al maltractament a la gent gran

Redacció

04.10.2019 | 04:00

L'any que ve Terrassa disposarà d'un protocol d'actuació per prevenir i actuar davant els maltractaments a persones grans. La nova eina coordinarà les accions de totes les institucions, entitats i serveis públics implicats en el tema per donar una resposta àgil a un problema sovint ocult.Ahir, la Masia Freixa va acollir una jornada tècnica on es va presentar la guia local per fer front els maltractaments a la gent gran. El document aplega les entitats ...