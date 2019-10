La pressió de la PAH atura un desnonament en l'últim moment

Laura Mangas

04.10.2019 | 13:32

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) de Terrassa ha aconseguit aturar "in extremis" el desnonament d'Anita i la seva filla de 9 anys, previst per aquest matí. La PAH, que s'ha concentrat a la porta del pis de l'afectada per donar a conèixer el cas, denuncia que l'angoixa patida aquests dies "ha estat culpa de l'Ajuntament", que té assignat un pis a Anita des del passat mes de maig, però no li ha entregat perquè està pendent d'algunes reparacions. "L'Ajuntament no ha fet la feina. Tot això no hauria passat si haguessin arreglat el pis. Fa cinc mesos que li van dir que li donarien", critica una portaveu de la Plataforma.