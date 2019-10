La matrícula escolar fora de termini no cessa 

Educació ha incrementat places a les escoles públiques, per cobrir la demanda de fora del termini ordinari que ha remuntat amb força.

Mercè Boladeras

04.10.2019 | 04:00

L'Oficina Municipal d'Escolarització (OME) ha entrat en un període de més calma després d'haver d'atendre un gran nombre de peticions de demanda d'escolarització fora del termini ordinari. El mes de juny va acabar el procés de preinscripció i matriculació per aquest curs 2019-20 però des d'aleshores hi ha un degoteig constant de sol·licituds a causa de famílies que s'han empadronat a la ciutat per residir-hi.A hores ...