La Marxa Familiar per la Vida es prepara per a la cinquena edició

A l'esquerra, Javier Jáuregui, l'organitzador de la Marxa, acompanyat per Franchek Drobnic. Alberto Tallón

Sergi Estapé

04.10.2019 | 04:00

La cinquena edició de la Marxa Familiar per la Vida va prenent forma. Aquesta activitat, de caràcter solidari amb la Casa Guadalupe, tindrà lloc el pròxim diumenge dia 20 d'octubre al Parc de Vallparadís. El seu organitzador i impulsor, Javier Jáuregui, va presentar la cursa d'aquest any que des de l'any 2015 se celebra a Terrassa, unint-se amb una dotzena de poblacions com Barcelona, Mataró, Cerdanyola del Vallès, Sabadell, Matadepera, ...