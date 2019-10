Les Fonts celebra la seva festa major i bateja nova font

Les Fonts. Festa major

Redacció

04.10.2019 | 04:00

El barri de Les Fonts està de festa. Aquest cap de setmana tancarà el programa de celebracions als barris de la ciutat amb una proposta farcida d'activitats per a totes les edats. Hi ha actuacions musicals, esports, cultura, gastronomia i, com cada any, la benedicció d'una nova font, en aquest cas la font Bellavista, al carrer del mateix nom dissabte a migdia.La celebració comença amb una exhibició de karaoke, una xocolatada i una "màster ...