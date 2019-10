La UPC entra en l'escena cultural

Hi haurà col·laboració entre la UPC i el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica.

03.10.2019 | 12:52

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), que té el segon gran campus a Terrassa, acaba d'estrenar el programa UPCArts, amb l'objectiu de vincular l'àmbit científic i tecnològic amb les humanitats i la cultura. Fruit de la col·laboració entre la universitat i diferentes institucions culturals i artístiques, el programa respon a un dels reptes estratègics del Pla d'Actuacions de la UPC 2018-2021, el d'aconseguir la formació integral de l'estudiantat. En aquest marc, es pereveu desplegat, per una banda, una agenda cultural amb propostes culturals externes a la UPC, adreçada als alumnes i a la resta de la comunitat universitària, i d'altra banda, dona visibilitat a l'activitat cultural que es genera a la UPC al llarg del curs acadèmic i al talent artístic i creatiu dels membres de la comunitat. Les activitats es repartiran per tots els campus, entre ells el de Terrassa, i hi haurà col·laboració també amb el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica.