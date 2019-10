Tres usuaris de patinets ferits en accidents de trànsit en un dia

J. Ll.

03.10.2019 | 04:00

No hi ha setmana sense accidents de trànsit relacionats amb patinets elèctrics, el vehicle de mobilitat personal de moda. El dimarts va haver-hi en el nucli urbà de Terrassa tres accidents, dos d'ells en tot just cinc minuts d'interval.A les 6.50 del matí, el sistema d'emergències 112 va informar la Policia Municipal que una persona havia caigut en perdre el control del seu patinet elèctric al carrer de Colom, a l'alçada del carrer del ...