03.10.2019 | 04:00

Marc continua sent el nom de nadó més freqüent a Catalunya i Júlia/Julia és, per segon any consecutiu, el nom més posat a les nenes. El nom de Marc el tenen gairebé el 20% dels nens nascuts els 2018. Després, els més populars són Pol, Àlex/Álex, Jan i Nil. En el cas de les nenes, Martina, Emma, Maria/María i Lucía són els noms més posats, després del de Júlia/Julia, que ...