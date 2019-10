03.10.2019 | 04:00

Un incendi va cremar ahir una hectàrea de superfície de matolls en el camí de Can Pi. La policia local de Matadepera va avisar la de Terrassa a les dues de la matinada: hi havia un foc a prop d'un camí amb accés des de la B-40. Tres dotacions de bombers van treballar durant gairebé dues hores per a extingir el foc, localitzat entre la carretera de Matadepera i la riera.