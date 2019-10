La guia local pels maltractaments a les persones grans veu la llum

03.10.2019 | 13:15

La tinenta d'alcalde de Cicles de la Vida, Teresa Ciurana, i la regidora de Gent Gran, Mónica Polo, han participat aquest matí a l'acte de presentació de la Guia local per fer front als maltractaments de les persones grans, que ha tingut lloc a la Masia Freixa. La Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans és un document tècnic impulsat per l'Ajuntament de Terrassa amb la participació de la Taula Tècnica contra els Maltractaments a la Gent Gran de Terrassa, que aplega entitats del tercer sector que presten serveis a la gent gran