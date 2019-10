El "simpecado" de la Hermandad de les Arenes, beneït a la Seu d'Ègara

S. P.

02.10.2019 | 15:59

Organitzat per la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (Fecac), a la Seu d'Ègara es va fer dissabte la benedicció del "simpecado rociero" de la Hermandad Rociera Santa María de las Arenas "Voces del Camino", de Terrassa. L' acte, que va reunir unes sis-centes persones, segons l'organització, també va incloure el nomenament com a presidente de Voces del Camino a Francisco Mejías Parrón, així com de Noemí Valiente Rodríguez com a Hermana Mayor, i de José Manuel Valiente Andaluz com a portador del "sinpecado".