02.10.2019 | 04:00

Un grup de persones en representació de la Plataforma anti llei Aragonès es van manifestar el diumenge a Terrassa per la futura llei de contractes socials, que es coneix com la llei Aragonès i que dóna nom al vicepresident d'Economia del Govern, Pere Aragonès. Les entitats, com La Pepeta de Terrassa, que donen suport a la protesta creuen que la futura norma suposarà una privatització de serveis socials.