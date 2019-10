Prop de 600 infants a la Festa de Can Roca

02.10.2019 | 04:00

La Festa Major Infantil de Can Roca va ser tot un èxit dissabte, amb prop de 600 infants que van poder gaudir dels inflables i els tallers de xapes, pintura i maquillatge. La celebració va ser al Parc de les Nacions Unides, on es va concentrar la festa També van participar Bandolers de Terrassa. L'AVV de Can Roca celebrava ahir la consolidació d'una festa que celebra la seva quarta edició consecutiva.