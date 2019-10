Un motorista imputat per donar positiu amb una taxa alta d'alcoholèmia

02.10.2019 | 04:00

Imputat un motorista ebri. A les 2.15 de la matinada de dilluns, una patrulla de la Policia Municipal va aturar una motocicleta que estava circulant de forma erràtica per l'avinguda de Josep Tarradellas, a l'alçada del carrer d'Antoni Maura. El motorista va donar un resultat positiu de 0,94 en les proves d'alcoholèmia i serà investigat per un delicte contra la seguretat del trànsit. Tres hores més tard, una patrulla de la Policia Municipal va detenir un turisme que circulava sense les llums enceses pel carrer de Tàrrega, a l'alçada del carrer d'Ibáñez d'Aldecoa. El conductor va donar un resultat de 0,61 mil·ligrams en les proves d'alcoholèmia. Serà sancionat per la via administrativa.