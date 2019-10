Ja es pot consultar el cens electoral per als comicis generals del 10 de novembre 

02.10.2019 | 04:00

L'Ajuntament de Terrassa ja ha publicat les llistes del cens electoral per a les eleccions generals convocades pel proper 10 de novembre. El cens es pot consultar des d'aquest dilluns i fins dilluns vinent, 7 d'octubre, a qualsevol de les oficines oficines d'atenció ciutadana (https://aoberta.terrassa.cat/oficines/) de manera presencial i individualitzada. Per a estalviar temps d'espera, el Consistori recomana demanar cita prèvia, trucant gratuïtament al 010 o bé a través del web https://citaprevia.terrassa.cat/, seleccionant el tràmit "reclamacions del cens". En cas que es detectin errors o omissions al cens, els ciutadans podran presentar reclamacions a les oficines municipals dins del mateix termini d'exposició, és a dir, fins el 7 d'octubre. Un cop s'hagin resolt les reclamacions per part de l'Oficina del Cens Electoral, es disposarà del cens definitiu per a les properes eleccions generals.