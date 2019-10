La Facultat d'Òptica premia a la catedràtica Joanne Wood

02.10.2019 | 11:59

La Facultat d'Òptica i Optometria de Terrassa (Foot) de la UPC entregarà avui a la científica Joanne Wood el Premi Internacional a l'Optometrista de l'Any. La professora Joanne Wood és catedràtica de la School of Optometry and Vision Science de la Quensland University of Technology, Birsbane (Austràlia). Ha contribuït de manera decisiva a l'estudi de l'impacte de la discapacitat visual en la conducció i és, en aquest àmbit, referent mundial. El lliurament del premi tindrà lloc aquest migdia a la Seu d'Ègara i donarà el tret de sortida al nou curs acadèmic. La Foot està a Terrassa i és la única de Catalunya amb caràcter públic.