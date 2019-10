Burgesos, viatjants tèxtils, alumnes, compradors...

02.10.2019 | 04:00

La història del carrer de Sant Pere recorda que sempre ha estat un pol social, cultural i comercial de la ciutat. Un carrer de pas per viatjants tèxtils a principis del segle XX, per la ciutadania els dies d'esbarjo al casino, per infinitat d'alumnes, per treballadors de camí a la feina o a casa i de compradors, per què al carrer Sant Pere s'ha concentrat sempre el bo i millor del comerç local.Al carrer hi havia dos casinos: el Casino del Comerç i el ...