Terrassa guanya l'organització de la 50a Trobada de Pessebristes de Catalunya i Balears

S. P.

01.10.2019 | 15:31

L'edició del cinquantenari de la Trobada de Pessebristes de Catalunya i Balears es farà a Terrassa, el 4 d'octubre de l'any vinent,i organitzada per l'Agrupació local. La Federació Catalana de Pessebristes ha volgut que aquesta edició d'aniversari es fes en una ciutat amb molta tradició pessebrista, i a càrrec d'una entitat amb molt gruix, com és l'Agrupació de Pessebristes de Terrassa. La decisió es va donar a conèixer al final de la Trobada d'aquest any, la 49a, que es va celebrar diumenge a Vilassar de Mar, amb la participació de vint-i-vuit delegacions.