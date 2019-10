Els gossos d'adopció lideren la desfilada de la Festa de l'Animal

Redacció

01.10.2019 | 04:00

Les mascotes domèstiques, en particular els gossos, van ser el diumenge al migdia els protagonistes de la Festa dels Animals que va tenir lloc al Jardí de les Percepcions del Parc de Vallparadís. La trobada s'havia de celebrar a la Festa Major però es va suspendre per l'onada de calor i es va reprogramar per aquest 29 de setembre.La jornada va tenir com acte més esperat la desfilada de gossos d'adopció per una catifa roja, com els i les artistes famoses, que es va desplegar a l'escenari ...