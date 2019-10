5 coses que els amants del cafè han de saber

1 d'octubre, Dia Mundial del Cafè

01.10.2019 | 12:13

Quants coneixements tens sobre la beguda més consumida del món? Avui es celebra el Dia Mundial del Cafè i és interessant saber cinc curiositats sobre aquesta beguda tan popular. Kaiku Caffè Latte ens les explica.

1. És la més famosa a Instagram.

La beguda més consumida a tot el món és, a més, la més fotografiada de les xarxes socials, en especial d'Instagram.Ni més ni menys que més de 115 milions de continguts hi ha actualment al hashtag #coffee, molt per sobre del te, que acull 29 milions de continguts.

2. Forma part de la cultura televisiva.

Fa 25 anys va néixer la sèrie 'Friends', la qual no hagués estat el mateix sense el denominador comú dels seus personatges: el cafè.

3. El cafè en fred, perfecte per als més cafeters.

Per als barmans experts, si el cafè es pren a una temperatura per sobre dels 80ºC o sigui ben calenta, es perden les tonalitats i aromes del mateix. A més, les llavors de cafè potencien el seu sabor i components si es troben en fred.

4. Somni plaent i cafè? és possible.

El cafè i dormir no només no són oposats, sinó que es complementen a la perfecció a l'hora de prendre una power nap: una migdiada breu la fi és el de restaurar l'organisme i recarregar piles. Com funciona el procés? Es recomana prendre cafè just abans de dormir, ja que fins als 20 minuts de son la cafeïna no ha fet l'efecte activador. Un cop passat aquest temps, la cafeïna farà el seu treball despertant el cos i deixant-lo llest per a continuar amb el dia.

5. No tots els cafès són iguals.

Existeixen molts tipus de cafè, i no tots tenen la mateixa quantitat de cafeïna, acidesa o sabor. En general, es poden dividir en cafè "robusta" o cafè "aràbiga". El primer conté més cafeïna i un gust molt fort; mentre que el cafè aràbica té una qualitat major i compleix amb els tres pilars d'un bon cafè (aroma, cos i acidesa).