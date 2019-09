Tmesa compleix 30 anys gestionant els autobusos

30.09.2019 | 12:27

Tmesa està d'aniversari. Demà, 1 d'octubre, es compleixen 30 anys de la creació de l'empresa Tmesa per a la gestió dels autobusos urbans de Terrassa. Des del 1989, aquesta empresa mixta (participada en un 20% per l'Ajuntament) explota la xarxa d'autobusos urbans. En aquests 30 anys molt ha canviat el servei. Va arrencar en una ciutat de 160 mil persones transportant 6,9 milions de viatgers el seu primer any de funcionament. L'any passat, amb una població de 218 mil persones, l'empresa va registrar 13,3 milions de viatgers. En aquest moment està en l'aire el futur de la companyia, ja que l'actual govern ha mostrat la seva intenció de municipalitzar la gestió de la xarxa d'autobusos, amb la qual cosa seria la corporació qui directament s'encarregués de l'explotació del servei col·lectiu de viatgers.