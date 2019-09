Protesta per la nova llei de contractació de serveis socials

30.09.2019 | 12:29

Terrassa va ser escenari dissabte d'un acte de protesta contra el projecte de llei de contractes de serveis socials que prepara el Govern de la Generalitat i que es coneix com a llei Aragonès, en referència al vicepresident econòmic Pere Aragonès. L'acte va ser convocat per una plataforma d'entitats que rebutja aquesta futura norma perquè considera que privatitzarà els serveis socials. Les Ampes de la plataforma La Pepeta de Terrassa donen suport. L'acte va consistir en una manifestació que va sortir de l'estació del Nord i va finalitzar al Parc de Vallparadís, on es van fer parlaments. Les protestes contra el projecte de llei s'estan fent a diverses ciutats.