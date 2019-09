JxT promou un pacte amb el sector empresarial a favor del IV Cinturó

Laura Mangas

30.09.2019 | 15:35

El grup municipal de JxT ha sortit avui a defensar-se dels atacs d'oportunisme fets pels socis de govern (TxT i ERC) amb una nova proposta que posi sobre la taula "la sòlida majoria del ple" a favor del IV Cinturó fins a Sabadell. El president del grup municipal, Miquel Sàmper, advoca per un "pacte de ciutat" entre la classe política i els agents econòmics que mostri "el compromís" de l'Ajuntament de Terrassa amb aquesta infraestructura. Sàmper considera que "el IV Cinturó, B-40 o Ronda del Vallès, digueu-li com vulgueu", és "una oportunitat històrica per a la creació d'ocupació i creixement econòmic" de Terrassa.