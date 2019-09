Hidrogenesse van convertir un dels seus temes en un cant a Terrassa

Santi Palos

30.09.2019 | 16:24

El duet Hidrogenesse va tenir tot un detall pels seguidors terrassencs que el van anar a veure i ballar, dissabte a la tarda, a la Plaça Vella. En un moment del concert, que formava part de la programació del festival TNT, Carlos Ballesteros va anunciar que, a la següent cançó, li havien canviat la lletra per tal que tractés de Terrassa. I així va ser. Tot seguit, van interpretar una de les seves peces electropop del seu repertori, en què, en lloc de la lletra original, anaven improvisant i fent rimes amb el nom de la ciutat. I darrere d'ells, es clar, la catedral del Sant Esperit. Quan la van acabar, Carlos va reconéixer que era la primera vegada que adaptaven una lletra a la ciutat on tocaven. I va afegir que "no ens ha sortit del tot malament".