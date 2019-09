El Cinema Catalunya cancel·la projecció del recital de Plácido Domingo per les acusacions d'assetjament sexual

S.P.

30.09.2019 | 18:39

El Cinema Catalunya no farà la projecció en directe del concert commemoratiu del 50è aniversari de trajectòria artística de Plácido Domingo , que el tenor ofereix dijous al teatre Arena de Verona (Itàlia), i que tenia programada dins la temporada d'Òpera i Ballet. L' Ajuntament de Terrassa, titular del Cinema Catalunya, ha pres aquesta decició "davant les acusacions recents sobre suposat assetjament sexual per part del cant, i malgrat la seva presumpció d'innocència", responent "al compromís del govern municipal de Terrassa de lluitar contra el masclisme, la LGTBIfòbia i totes les desigualtats perpetrades pel patriarcat al llarg de la història". Plácido Domingo va debutar a l'Arena de Verona el 27 de juliol de 1969, el mateix dia que l'home arribava a la Lluna. En aquest concert d'aniversari, té previst interpretar tres fragments d'òperes de Verdi,