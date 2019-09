Les mascotes envaeixen el Parc de Vallparadís

Mercè Boladeras

29.09.2019 | 14:13

Els animals domèstics, els gossos, han estat els protagonistes d'aquest diumenge al Jardí de les Percepcions del Parc de Vallparadís, on s'ha celebrat la Festa de l'Animal. El programa d'activitats ha començat a les 10 h amb la presentació d'entitats animalistes i després s'ha pogut veure una demostració de gossos ensinistrats i una desfilada també de gossos.

La jornada matinal s'ha completat amb tallers de pintura pel gaudi dels nens que s'han caracteritzat de gossets i gatets, de i jocs d'aigua per la diversió de les mascotes, entre altres iniciatives. La Festa de l'Animal estava prevista per la Festa Major però es va suspendre per l'onada de calor. El Centre d'Atenció d'Animals Domèstics (CAAD) n'és la impulsora.