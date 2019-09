TxT s'estructura en set secretariats

28.09.2019 | 04:00

La formació Tot per Terrassa, liderada per l'alcalde Jordi Ballart, ha tancat la seva nova estructura interna, que tindrà com a eix central un comitè executiu permanent que serà l'encarregat del dia a dia de la formació política. Lidera l'òrgan de direcció com a president Jordi Ballart, la vicepresidència recau en la exregidora Maruja Rambla i la secretaria general és per Noel Duque, tinent d'alcalde de Drets Socials. La ...