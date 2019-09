Tot un camí per recórrer

Sergi Estapé

28.09.2019 | 04:00

Es calcula que, a tot el món, hi ha uns 466 milions de persones amb alguna problemàtica relacionada amb la seva audició. A més, els experts apunten que, amb un diagnòstic a temps, el 60 per cent dels casos de sordesa que hi ha actualment es podrien haver evitat. Aquests dies s'ha celebrat la Setmana de les Persones sordes i, demà diumenge (tot i que hi ha llocs, com a Madrid, on es commemora avui), és el torn el seu Dia Internacional, una data triada per la Federació Mundial de Personas Sordas ...