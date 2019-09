28.09.2019 | 04:00

L'Ajuntament tallarà al trànsit el carrer del Mas de la Morada entre dilluns i dimecres vinents per uns sondejos previs al projecte de reparació d'un talús. El tall es farà entre els números 14 i 21. En aquest tram no hi ha cap accés directe a cap habitatge i, per tant, els veïns podran entrar i sortir dels seus habitatges pels carrers de la Font del Rodó o de les Carbonelles. La durada prevista és de tres dies.