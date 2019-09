Procés penal a Pape: "Jo només vull pagar un lloguer social"

Redacció

27.09.2019 | 20:33

Pape serà jutjat el dilluns, acusat d'una ocupació il·legal. Va entrar en el pis de Sant Llorenç del qual havia estat desnonat. "No vaig tenir una altra alternativa que tornar a viure en el meu pis", diu en una carta pública a l'Ajuntament i a ABANCA, el banc propietari: "Jo només vull pagar un lloguer social"."Em dic Pape i tinc 40 anys. Sóc veí de Terrassa des de fa tretze anys. Visc i treballo diàriament per a tirar endavant en aquesta ciutat, com tantes altres persones humils. Cobro 700 ...