Okupes absoltes perquè la denúncia no la va fer la propietària sinó el seu fill

Javier Llamas

28.09.2019 | 04:00

Dues dones van ser denunciades per l'ocupació il·legal d'un edifici de quatre habitatges a Terrassa. Van entrar allà amb les seves famílies perquè, segons van dir, un home les hi va llogar. Però els pisos no eren seus. Les dues dones van ser condemnades per un delicte lleu d'usurpació, però han acabat absoltes per una qüestió tècnica: la propietària de l'immoble no va presentar la denúncia. Ho va fer el ...