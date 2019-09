L'oposició critica el cost de l'estructura del govern bipartit

27.09.2019 | 20:33

El ple d'ahir no va ser especialment agre ni polèmic, però el poc debat que va haver-hi va recaure en un tema recurrent, que suscita sempre molta controvèrsia: el cost de l'estructura tècnic-política de l'Ajuntament.El govern portava ahir a aprovació dos expedients per cobrir alguns llocs de treball vacants i crear-ne un de nou. Un assumpte aparentment de poca transcendència, però que per a l'oposició exemplifica "l'increment en el cost del personal" que ha aplicat TxT i ERC des del moment que ...