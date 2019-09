Incendi a la cuina d'un habitatge del barri de Montserrat

J. Ll.

28.09.2019 | 04:00

L'alerta va arribar als bombers com un avís d'incendi possible: algú s'havia deixat una olla al foc. Al final, va haver-hi incendi, que va afectar la cuina d'un habitatge al barri de Montserrat. Diverses persones van ser ateses. Cap d'elles, però, presentava intoxicacions de gravetat .

Un veí de Montserrat va donar l'avís als serveis d'emergències a les 7.17 de la tarda. El sistema d'emergències 112 va informar la Policia Municipal. Es veia fumera. El 112 ja havia compartit la comunicació amb el cos de Bombers de la Generalitat i el SEM.

Ambulàncies i quatre dotacions de Bombers anaven cap a Montserrat. El pis afectat, un quart, estava a prop de la carretera de Montcada, segons l'alerta policial.

Els bombers van entrar i van tancar el regulador d'una bombona de butà. Van acabar d'extingir el foc, que afectà la cuina del pis, i van inspeccionar l'habitatge.

El personal sanitari va atendre diverses persones per possible inhalació de fum, però ningú no va haver de ser traslladat a cap centre hospitalari, segons la Policia Municipal. Un home de 34 anys, per exemple, havia aspirat fum però va descartar ser atès pels equips mèdics desplaçats al bloc.