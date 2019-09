Cs denunciarà a l'Ajuntament perquè retiri el llaç groc d'ERC

Laura Mangas

28.09.2019 | 04:00

No va haver-hi debat, però tot i això, Cs no va tirar la tovallola i va anunciar ahir al ple que portaria a l'Ajuntament als tribunals per tal que l'obliguin a retirar el cartell que ERC fa mesos que té penjat a la façana municipal demanant la "llibertat dels presos polítics".El grup municipal de Cs va perdre ahir la votació perquè l'Ajuntament tregués el cartell que fa mesos té penjat ERC, membre del govern, a la façana de la corporació, just a la finestra que dóna al despatx dels ...