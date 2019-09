Conduïa una moto robada, no tenia carnet i portava marihuana

J. Ll.

28.09.2019 | 04:00

Va ser aturat ahir en un control policial. Portava una moto que no era seva, perquè era robada, no tenia carnet de conduir i duia a sobre marihuana. Va ser detingut.

El control de pas el va establir la Policia Municipal a la carretera de Castellar, a l'alçada de l'avinguda de Font i Sagué, a Can Petit. A les 0.45 de la matinada, els agents van aturar una motocicleta.

No va trigar gaire el conductor en manifestar que el vehicle que conduïa no era de la seva propietat. Va assegurar que s'havia trobat les claus de la moto.

És clar, els policies van realitzar les comprovacions pertinents amb la matrícula. El cos local va contactar amb el titular de la motocicleta, que va corroborar que no li havia deixat el vehicle a ningú. I va anunciar que es desplaçaria a Prefectura per presentar la denúncia per robatori.

Els guàrdies van traslladar el motorista a dependències policials de l'avinguda de les Glòries Catalanes. Estava detingut per furt de vehicle. I se li van obrir diligències per conduir sense haver obtingut mai el permís. I va ser denunciat: a l'escorcoll es van trobar 2,2 grams de marihuana.