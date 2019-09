Al carrer Provença l'urbanisme ha frenat l'allau de tancaments

28.09.2019 | 04:00

Sant Pere Nord, la situació del comerç varia segons el tram. "L'eix de la Rambla Francesc Macià funciona com a pol d'atracció, però els carrers secundaris pateixen con a tota la ciutat", comenta el president de l'AVV de Sant Pere Nord, Jaume Avalos.

El cas del carrer Provença és paradigmàtic. La via és avui un eix semipeatonal per on passen menys cotxes i passegen més persones. Hi ha més terrasses i de les cinc activitats que han tancat dues, l'acadèmia Lumen i la boutique PM, ho han fet per instal·lar-se a un altre emplaçament. No és el cas de l'Autoservicio Auxiliadora, el súper de referència al barri, amb fruiteria i carnisseria. Va tancar fa dos anys arrossegat "pels comerços que obren fins a la nit i els caps de setmana", explica Àvalos. Aquest nou format de comerç també ha contribuït al tancament de la fruiteria i el forn de Provença, que malgrat tot conserva el seu perfil comercial.

"L'urbanisme pot fer filigranes, però si la gent compra per internet, si el model de comerç canvia i si la ciutat aposta per les grans superfícies d'alimentació i per àrees comercials com Terrassa Plaça, el comerç de barri acaba patint". Àvalos recorda que la reforma del carrer Provença pretenia crear un eix entre el Parc de la República i l'AEG que "hauria ajudat al comerç del tram sud del barri, però el sector de l'AEG continua pendent".